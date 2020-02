Politie houdt inbreker aan die huis bejaarde man (85) leeg roofde

Ook seniore burgers lijken niet meer veilig in Suriname. Dat blijkt uit een persbericht van het Korps Politie Suriname over een 40-jarige inbreker, die ervan verdacht wordt in de woning van een 85-jarige man in Wageningen te hebben ingebroken.

De bejaarde bewoner bevond zich ten tijde van de inbraak in Paramaribo op familiebezoek. Bij terug keer naar Wageningen constateerde hij dat onbekenden uit zijn woning een televisie toestel, een transformator, een dvd speler, dvd films en andere belangrijke goederen hadden weggenomen.

De benadeelde deed op vrijdag 31 januari aangifte tegen onbekende daders. Na uitgewerkte informatie werd Elmundo W. in beeld gebracht. De verdachte werd opgespoord en is op dinsdag 4 februari door de politie van het bureau Wageningen aangehouden.

De televisie, transformator en de dvd films zijn terug gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Elmundo ingesloten meldt het KPS.