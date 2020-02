Toestemming kabinet van de president nodig voor protestactie op Onafhankelijkheidsplein

Activist Stephano Biervliet die een grote protestactie gepland heeft op 17 februari op het Onafhankelijkheidsplein, zal voor het verkrijgen van een vergunning eerst toestemming nodig hebben van het kabinet van de president, om gebruik te maken van het plein. Dit zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost aan Waterkant.

Nerkust zegt dat er toestemming nodig is van het kabinet, omdat het Onafhankelijkheidsplein onder het kabinet valt. De districtscommissaris laat weten dat hoelang er geen toestemming van het kabinet vekregen is, hij dus onmogelijk een vergunning kan verlenen voor een activiteit of dergelijks op het plein.

De burgervader zegt verder dat Biervliet het misschien niet weet dat er toestemming van het kabinet nodig, maar dat is de procedure en het zal gevolgd moeten worden. Nerkust zegt als de activist zichzelf rechtgeaarde Surinaamse burger noemt en wet en recht voorstaat, hij dus de procedure zal volgen voor het verkrijgen van een vergunning.

De districtscommissaris merkt op dat activisten en organisaties meestal geen vergunning bij het commissariaat of toestemming van het kabinet aanvragen en toch het Onafhankelijkheidsplein gebruiken voor hun activiteiten. “De procedure wordt genegeerd en als er wordt opgetreden, dan vindt men dictatuur, machtstaat en alle andere verhalen, terwijl zij het zelf zoeken”.

Nerkust hoopt dat Biervliet de procedure zal volgen voor het verkrijgen van een vergunning om gebruik te maken van het plein voor zijn protestactie. De actie is naar zeggen van de activist gericht op de vele misstanden in Suriname.