Tweede editie China Ambassador School Cup gestart

De tweede editie van de China Ambassador School Cup met als thema “Eenheid” is van start gegaan. De ceremonie heeft op zaterdag 8 februari plaatsgevonden in het Youth Community Center Sophia’s Lust. Aan dit toernooi participeren 6 GLO en 4 VOJ scholen van de districten Paramaribo, Wanica, Para en Brokopondo. De scholen zullen de onderdelen dammen, atletiek, volleybal, voetbal en slagbal afwerken. De school cup wordt 2 weekenden afgewerkt namelijk 8, 9 en 15 februari. Middels een afsluitingsceremonie wordt het toernooi op zondag 16 februari afgerond.

Vorig jaar deden scholen mee uit Paramaribo, Wanica, Coronie en Commewijne waarbij het thema “Respect for yourself and respect for other” was. Dit is een initiatief van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in samenwerking met de Ambassade van de Volksrepubliek China. Het doel van het toernooi is om sporten onder jongeren te bevorderen en tegelijkertijd te doen aan talent identificatie gevolgd door talent ontwikkeling. De verschillende sportbonden worden ook in dit traject meegenomen voor het aspect talentontwikkeling in Suriname.

Districtscommissaris van Wanica Noord-West, Wedprekash Joeloemsingh, ondersteund het toernooi en is de mening toegedaan dat bewegen zeer belangrijk is voor de gezondheid. Verder bemoedigde hij de leerlingen om sportief te blijven. De voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité (SOC), Ramon Tjon-A-Fat, is onder de indruk van de jongeren die sportief worden bezig gehouden en hoopt dat de Volksrepubliek erover nadenkt om deze spelen groter te maken met een nationaal karakter.

De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Liu Quan, gaf aan dat hij niet vergeten is welke goede job het ministerie van Sport- en Jeugdzaken vorig jaar heeft gedaan bij de eerste editie van deze spelen. Het sporten brengt sociale contacten en gezondheidsbevorederende effecten met zich mee. Verder wenste de ambassadeur de leerlingen succes toe.

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken, gaf aan dat er voor het thema “Eenheid” is gekozen, omdat daarmee benadrukt wordt dat ongeacht wat ons scheidt, wij pas vooruit kunnen gaan als er eenheid en saamhorigheid is. Ook gaf zij aan dat de leerlingen goed in de gaten worden gehouden door de aanwezige Surinaamse sportbonden teneinde talent te ontwikkelen. De sportminister heeft de leerlingen moed ingesproken om zich te blijven inzetten.