Onlangs is het boek Sarnámi Yátrá verschenen. Het is een emotionele reis naar het verleden, maar ook het heden knaagt en wordt door de schrijver op een overtuigende wijze beschreven. Het boek is het eerste reisverhaal dat in het Sarnámi is geschreven.

In dit reisverhaal keert Rabin S. Baldewsingh terug naar zijn geboorteland Suriname. Hij maakt een reis door het land, van de unieke historische stad Paramaribo naar diverse leefgemeenschappen als Kwatta en Leidingen. Ook gaat hij de Oost-Westverbinding af van het district Saramacca, via Coronie naar het rijstdistrict Nickerie.

In Nickerie slentert hij in de straten van Nieuw-Nickerie en bezoekt hij vervolgens de polders Sawmillcreekpolder en Clarapolder. Vanuit Paramaribo reist hij ook naar de rechteroever van de Surinamerivier, naar het district Commewijne, naar de plaatsen Meerzorg, Mariënburg en de kleine leefgemeenschap Johan Margaretha. Ook bezoek hij Peperpot, de cacaoplantage waar zijn voorouders contractarbeid hebben verricht.

In dit reisverhaal beschrijft Baldewsingh op een een schitterende wijze het land, de mensen en hun dagelijkse beslommeringen, de culturele diversiteit en de natuur. Ook heeft hij een paar interessante gespreken met landbouwers en gewone mensen in de grote stad. Baldewsingh is zeer descriptief in zijn observaties en scherp in de dialogen bij zijn ontmoetingen met de mensen in het land. Alhoewel hij zich vaak als een toerist opstelt, wordt hij bij zijn ontmoetingen bijna een onderdeel van de diverse en zeer gepolitiseerde samenleving in het land.