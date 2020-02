Aanhouding ex-governor Van Trikt met 30 dagen verlengd

De rechter-commissaris (rc) heeft vandaag de aanhouding van ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt verlengd met 30 dagen. De rc is van mening dat er voldoende redenen zijn om de aanhouding te verlengen. Vandaag is ook de directeur van accountantkantoor Orion, Ashween Angnoe, aangehouden en in verzekering gesteld.

Van Trikt werd afgelopen donderdag door de afdeling Fraude aangehouden en in verzekering gesteld. Hem werd ook een contactbeperking opgelegd. Het verzoek van zijn raadsmannen Irvin Kanhai en John Kraag om de contactbeperking op te heffen is afgewezen. Zijn advocaten mogen hem dus nog steeds niet spreken.

De aanhouding van de Surinaame ex-governor volgt nadat het Parket van de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, in samenspraak met de minister van Justitie en Politie een rechercheteam had samengesteld en voorzieningen had getroffen voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek bij de CBvS.