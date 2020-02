Echtpaar Jhagroe-Nannan 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Jhagroe-Nannan is afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd. Het gouden echtpaar heeft bezoek ontvangen van het commissariaat Wanica Zuid-Oost, in deze de adjunct districtssecretatis Astrid Wengo, die districtscommissaris Audrey Hankers vertegenwoordigde. Wengo heeft de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk overhandigd namens de president en first-lady van Suriname aan het jubilerend echtpaar.

Jhagroe, Tjanderbhan zag het levenslicht op 20 juli 1950 in het district Suriname. Bijkans 25 jaren heeft hij gewerkt als operator op de blom machine en daarna als chauffeur bij N.V de Molen. Voetballen, dammen en hengelen waren zijn sportactiviteiten. Heden ten dage doet hij aan kleinlandbouw voor eigen gebruik.

Nannan, Tjanderwatia zag het levenslicht op 20 januari 1953 in het district Commewijne. Zij had de zorg van het gezin. Het huwelijk van het echtpaar werd gearrangeerd door wederzijdse ouders en op 7 februari 1970 traden zij in het huwelijk. Gezegend zijn zij met 4 klinderen ( 3 zonen en 1 dochter ) met daarnaast ook 5 kleinkinderen en 2 achter kleinkinderen. Temidden van hun kinderen families en vrienden herdacht het echtpaar deze bijzondere dag.