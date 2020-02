Automobiliste rijdt voetganger van achter aan; rijbewijs ingevorderd

De afdeling Verkeersunit regio Midden van de Surinaamse politie heeft het rijbewijs van de 26-jarige autobestuurster Fariel S. ingevorderd. Deze mevrouw reed op 27 januari over de Helena Christinaweg en reed op een bepaald moment de 61-jarige voetganger M.P., die in dezelfde rijrichting liep, van achteren aan.

Onderzoek wees uit dat de autobestuurster op een bepaald moment wilde inhalen, maar uitweek naar links toen zij opmerkte dat het verkeer het niet toeliet. De voetganger werd daarbij aangereden en heeft een rechterarm fractuur opgelopen.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is zij heengezonden, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het rijbewijs van Fariel, die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is ingevorderd. Na te zijn voorgeleid bij de hulpofficier van Justitie is zij na te zijn gehoord heengezonden. Het dossier ter zake is voor verdere afdoening opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.