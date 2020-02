Regering wil illegale cambio’s aanpakken in strijd tegen hoge koers

De Surinaamse regering zegt drukdoende te zijn om de hoogte van de op hol geslagen valutakoersen terug te dringen. “Er lopen al ás we speak’ maatregelen en de overheid zal niet schromen illegale cambio’s aan te pakken.” Dat zei minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vandaag tijdens een persconferentie naar aanleiding van de recente financieel-economische ontwikkelingen ons land en situatie binnen de Centrale Bank van Suriname.

“Ook zaken als smokkel en prijsopdrijving worden aangepakt. Er wordt nauw samengewerkt met de Economische Controle Dienst, de politie en het Directoraat Nationale Veiligheid” aldus de minister. Tsang riep de samenleving op de formele berichten af te wachten. Met de nog aan te stellen governor van de Centrale Bank van Suriname zullen verdere gesprekken gevoerd worden om de rust verder te garanderen.

Volgens Tsang heeft president Desiré Bouterse gesprekken gevoerd met alle relevante actoren, om de onrust weg te werken. De regering werkt volgens de bewindsman keihard verder door te blijven investeren in de productiesector om op duurzame wijze zaken als koersstabiliteit te garanderen. Het gaat niet overnight, zei hij.

Eerder tijdens de persconferentie gaf president Bouterse aan, dat een nationale aanpak noodzakelijk is om de economie in rustiger vaarwater te brengen. Als het systeem crasht heeft maar één partij verloren en dat is het land Suriname, waarschuwde het staatshoofd.

UPDATE: De Surinaams krant De Ware Tijd meldt dat de politie vrijdagmiddag bij verschillende adressen in Paramaribo en Commewijne een inval heeft gepleegd. Daarbij zijn enkele illegale cambio’s gesloten. Tijdens de razzia zijn grote bedragen aan Surinaamse dollars en vreemde valuta in beslag genomen aldus de krant.

