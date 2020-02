VIDEO: Man ernstig gewond bij kappartij in centrum van Paramaribo

Bij een kappartij zojuist in het centrum van Paramaribo is een man ernstig gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 19.30u plaatsvond vlak voor Lucky Store aan de Jodenbreestraat in Suriname. De dader zou gevlucht zijn.

Het slachtoffer had zware verwonding aan zijn linkerarm en hand. Er ontstond grote consternatie bij het winkelend publiek. De Surinaamse politie was snel ter plekke en een ingeschakeld ambulance heeft de man afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp.

Een filmpje van de situatie ter plekke: