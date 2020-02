‘Parkeer hosselaar’ die agente in burger bedreigt opgesloten

Een 56-jarige man, die hosselt door mensen geld te vragen voor het parkeren, is afgelopen week tekeer gegaan tegen een autobestuurster. De vrouw had haar auto in een parkeervak voor het Academisch Ziekenhuis geparkeerd en weigerde de man daarvoor te betalen. De man gedroeg zich agressief maar koos de verkeerde uit, want de vrouw in kwestie bleek een politieambtenaar te zijn.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de autobestuurster werd benaderd door de verdachte Kenneth S., dat zij moest betalen voor de plek waar zij haar auto had geparkeerd. Kenneth doet zich voor als parkeerwachter voor het ziekenhuis meldt het Korps Politie Suriname. De autobestuurster weigerde het bedrag van SRD 5 dat was geëist door de verdachte te betalen.

De ‘Parkeer hosselaar’ ging te keer en blokkeerde de weg voor de bestuurster die uit haar voertuig wilde stappen. Ondanks zij zich legitimeerde als te zijn politieambtenaar, ging Kenneth verder door te stellen dat hij de banden van het voertuig zou vernielen, indien de vrouw haar auto zou achterlaten zonder te betalen.

De politie van het ressort Munder kreeg op die bewuste zaterdag 1 februari de melding binnen en deed de plek aan voor onderzoek. De politie was daarbij genoodzaakt de verdachte aan te houden en over te brengen naar het politiebureau.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de zogenoemde parkeerwachter ingesloten.