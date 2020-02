Twaalf geslaagd voor Dan graad bij Kimmoo Taekwondo Academy Suriname

De Kimmoo Taekwondo Academy Suriname (KTA) heeft op 1 februari jongstleden haar derde jaarlijkse zwarte band (dan) examen gehouden. Tijdens het examen zijn er zes geslaagd voor de eerste dan en zes geslaagd voor de tweede dan.

Aan het examen hebben 14 kandidaten deelgenomen, de jongste kandidaat was 12 jaar en de oudste kandidaat 56 jaar oud. Zeven kandidaten gingen voor hun 2edan en 7 voor de eerste dan. De voorbereidingen voor het examen zijn gestart in oktober 2019 en hebben hun hoogtepunt op 1 februari bereikt na een laatste week van technische trainingen o.l.v. grootmeester S. van der Kooye uit Nederland.

Grootmeester van der Kooye is 7edan in Taekwondo en is in Nederland lid van de examencommissie van de Taekwondo bond Nederland en internationaal scheidsrechter bij World Taekwondo voor het onderdeel stijl.

De zwarte band bij KTA staat voor een mijlpaal bereikt door lange toewijding en inzet. Het symboliseert hard werken, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Het dragen van de KTA zwarte band verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel van jezelf.

De onderdelen waarop getoetst is, zijn Kibon (Basistechnieken), Ilbo Taeryon (1-staps sparren), Hosinsul (zelfverdediging), Kyokpa (breektesten), Kyorugi (sparren), en TKD theorie. In de voorbereiding naar het laatste deel van het examen is er reeds getoetst op conditie, spierkracht en doorzettingsvermogen. Om te slagen moet de leerling voor alle onderdelen een voldoende scoren.

Het examen bij KTA werd afgenomen door meester 3eklasse in Taekwondo Tino Lew (5edan) en Grootmeester Sylvestro van der Kooye (7edan). De geslaagden ontvangen in april hun internationaal erkende dan certificaten van de Kukkiwon en zwarte banden op naam.

De geslaagden voor de tweede dan zijn: Cheyenne Tjin Hin Tjoe, Sjafieq Moertabat, Ryvai Sodiwirjo, Alysha Badri, Rachana Arichero en Yashvir Gopal.

De geslaagden voor de eerste dan zijn: Shamaira Bhagwandas, Faizel Ashruf, Vivianne Chou, Yvette Chou – Lie, Amani Soebratie en Mienakshi Koendjbiharie.