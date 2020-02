Sport- en Jeugdzaken voert Solar Lamps project uit in Albina

In het kader van de 150ste geboortedag van Mahatma Gandhi heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd. SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen.

Op zaterdag 1 februari is in het district Marowijne de VOJ-school Albina aangedaan nadat reeds eerder in Paramaribo de R.D. Simonsschool en PTC waren bezocht. De vertegenwoordiger van de ambassade van India, Pankaj Kumar Sharma, vertelde aan de Surinaamse leerlingen hoe dit project is ontstaan en wat de bedoeling hiervan is. Hij bedankte het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de Republiek Suriname voor het willen organiseren van dit project.

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft de leerlingen uitgelegd wat dit solarproject inhoudt en de voordelen van solarlampen voorgehouden. Bij het invallen van de schemer branden de lampjes vanzelf zonder dat bedrading en electriciteit nodig is. Door de aanschaf van deze zonne-energie lampen zal ook de energierekening dalen en tegelijkertijd wordt door het gebruik van die lampjes CO2 uitstoot vermindert.

Het project heeft te maken met de geboortedag van Mahatma Gandhi, waarbij het ministerie van Sport- en Jeugdzaken het verzoek heeft gehad van de ambassade van India door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken om leiders te identificeren die de leerlingen kunnen uitleggen hoe zo een solarlamp in elkaar wordt gezet.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft middels haar jeugdambassadeursprogramma’s jeugdleiders uit de verschillende districten voorgedragen die vervolgens een onlineworkshop hebben gevolgd. Deze leiders worden voor dit project ingezet om de kennis en vaardigheden die zij hebben opgedaan, over te brengen aan de overige jongeren in de verschillende districten. Het Solar Lamps project zal ook uitgevoerd worden te Brokopondo en Sipaliwini, meldt het ministerie.