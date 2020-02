ICT-trainingen voor jongeren in Saramacca gestart

In Saramacca zijn de ICT-trainingen voor jongeren van 16 tot 25 jaar van start gegaan. Stichting Young Saramacca (StiYoSa) is met deze trainingen gestart, omdat kennis van ICT belangrijk is om goed te kunnen functioneren in de huidige samenleving.

Voor het schrijven van sollicitatiebrieven, voor het vinden van een job is het beheersen van ICT langzamerhand een vereiste. Ook van scholieren wordt verwacht dat zij verslagen en presentaties digitaal inleveren, gaven StiYoSa-bestuursleden Orpheo Ngadiman en Aristha Karyoleksono aan bij de start van de trainingen in Kampong Baroe.

StiYoSa heeft van het Community Development Fonds van Staatsolie de nodige financiën ontvangen om in alle 6 ressorten van Saramacca 15 jongeren een ICT-training te geven. De eerste trainingen vinden plaats in Kampong Baroe en Groningen. Na 7 weken komen Tijgerkreek en Calcutta aan de beurt en tenslotte Jarikabba en Wayambo.

De trainingen worden gegeven door 10 vrijwilligers die in het voortraject een training hebben gehad van de Surinaamse Stichting Probitas, die de ressorttrainingen ook begeleidt. Toen bekend werd dat StiYoSa ICT-trainingen zou verzorgen in het district kwam van de basisscholen het verzoek of ook leerkrachten mee mochten doen, omdat ook zij merken dat ICT-kennis belangrijk is om goed te kunnen functioneren op school.

De stichting in Suriname heeft aan het verzoek gehoor gegeven door naast 15 jongeren ook van de basisscholen in de ressorten twee leerkrachten per school toe te laten tot de training.