Vlotte voorbereidingen terinzagelegging kiezerslijsten Suriname

Van 14 februari tot 15 maart zullen de Surinaamse kiezerslijsten op verschillende locaties in stad en district ter inzage worden gelegd. De voorbereidingen voor deze landelijke activiteit verlopen vlot. Dit zegt Dorine Brei, lid van de werkgroep Kiezerslijsten. Het is belangrijk dat kiesgerechtigden in de periode van de ter inzagelegging controleren dat ze voorkomen op de kiezerslijst en dat hun gegevens correct zijn. Na 15 maart bestaat er geen mogelijkheid om nog iets te laten veranderen op de kiezerslijsten.

Brei zegt, dat er nog enkele kleine zaken binnenshuis afgerond moeten worden, maar wat de locaties betreft, zijn deze reeds vastgesteld in samenspraak met de districtscommissariaten. Om de burgers te bereiken zullen de locaties staan waar er een concentratie is aan mensen, namelijk bij de districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s), mobiele locaties op drukke plekken, verschillende tehuizen en de middelbare scholen. Ook de verschillende dorpen in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini worden aangedaan.

Op burgers in Suriname wordt vooral een beroep gedaan om hun adres te controleren op juistheid. “Het huisadres moet correct zijn, omdat het adres bepaalt waar je je oproepingskaart zal ontvangen. Niet alleen voor kiezers is dit belangrijk, maar ook voor personen die zich verkiesbaar willen stellen”, aldus Brei.

De controle van persoonsgegevens zal niet alleen op werkdagen, maar ook op zaterdagen en zon -en feestdagen mogelijk zijn.