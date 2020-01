Lichaam in goot is van 37-jarige man, politie sluit misdrijf niet uit

Het lichaam dat op donderdag 9 januari werd aangetroffen in een goot langs de Vierkinderenweg, zou van de 37-jarige Dinesh B. zijn (foto). Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net uit betrouwbare bronnen bij de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de man precies om het leven is gekomen; een misdrijf wordt niet uitgesloten meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het ressort Santodorp kreeg op die bewuste dag de melding van het Command Center dat een lijk was aangetroffen op de eerder genoemde plek. De politie deed vervolgens de plek aan voor onderzoek en vond daar inderdaad een lijk, dat reeds in verre staat van ontbinding verkeerde.

Het ontzielde lichaam bleek dat van een manspersoon te zijn gekleed in een lange jeans broek, grijze trui en zwarte sandalen. Ter hoogte van zijn rechter schouderblad is een tatoeage met een afbeelding van het sterrenbeeld boogschutter, aldus de Surinaamse politie.

Het lichaam is hangende het onderzoek in beslag genomen. De afdeling Recherche van Regio Midden Suriname is belast met het onderzoek.

Bekijk ook het filmpje van de vondst hier: