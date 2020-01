Valse Facebookpagina van Surinaamse BuZa minister aangemaakt

Opnieuw hebben kwaadwilligen een valse Facebookpagina aangemaakt op naam van een Surinaamse minister. Dit keer gaat het om een vals profiel van de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) in Suriname, Yldiz Pollack-Beighle. Met dit profiel wordt er contact gemaakt met willekeurige mensen via Facebook Messenger, waarbij er leningen worden aangeboden. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De bewindsvrouw betreurt het ten zeerste dat mensen zover gaan om eerlijke burgers op een listige wijze beet te nemen. Middels chatberichten worden personen voorgehouden, dat Suriname een overeenkomst heeft gesloten met een bank in Frankrijk om burgers financieel te helpen bij het opzetten van hun eigen project of om hun eigen huis te kopen tegen een rente van 1.9%.

Via het NII wenst de minister door te geven dat zij geen persoonlijke Facebookpagina heeft en drukt burgers op het hart niet in te gaan bij het krijgen van dergelijke berichten.

Sociale media is een plek waar vrienden elkaar na jarenlange onderbreking van vriendschap, elkaar wederom kunnen ontmoeten. Een plek waar nieuwe vriendschappen worden gemaakt en waar informatie over diverse onderwerpen wordt gedeeld met vrienden, kennissen en samenlevingen. Dat men moedwillig ertoe overgaat deze site te gebruiken om bedrog te plegen, is afkeuringswaardig.

Eerder was ook minister Mike Noersalim slachtoffer van een soortgelijke kwaadaardige actie.