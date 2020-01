Lijk van man in goot langs de weg aangetroffen

In een goot langs de Vier Kinderenweg is vanmiddag een lijk van en man aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het lijk is ontdekt door buurtbewoners en dat het in verre staat van ontbinding verkeerde.

Het is nog niet bekend wie de man is. Het stoffelijk overschot werd iets na 16.00u aangetroffen en is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Op de plaats waar het lichaam werd aangetroffen zin verschillende politiediensten bezig met het onderzoek. Daarbij werd de weg ook afgesloten.

Later meer. Zo werd het lijk afgevoerd:

