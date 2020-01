Man die met jachtgeweer schoot op tieners te Sunny Point aangehouden

De 40-jarige Steven A. die donderdag te Sunny Point met een jachtgeweer schoot op twee tieners toen zij bezig waren water te tappen uit een openbare tapkraan nabij zijn woning, is gisteravond aangehouden door de politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte zichzelf gisteravond heeft aangemeld bij de politie waarna hij meteen is aangehouden. Het jachtgeweer is gisteravond ook achterhaald en in beslag genomen. Vanmorgen is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Als gevolg van de schietpartij raakten buurtbewoners verhit. De woning van de verdachte werd vervolgens in brand gestoken. Toen de brandweer arriveerde werden de manschappen bekogeld. Daarbij is ook een ruit van een brandweervoertuig vernield.

De politie ter plaatse vroeg meteen assistentie. Via het Command Center werden de verschillende speciale politie-eenheden ingeschakeld om op de locatie orde en rust te handhaven. De afdeling Recherche Regio Midden van Suriname heeft de zaak in onderzoek.