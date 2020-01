Gevluchte dader van ‘drive-by shooting’ te Abrabroki vast

De man die verantwoordelijk is voor een drive-by shooting, afgelopen donderdagmiddag rond vier uur te Abrabroki, is aangehouden. De man zou zich gisteren zelf hebben gemeld bij de politie, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Bij de schietpartij vanuit een grijs voertuig op een groep aan de Herman Steinbergstraat, raakten twee mannen gewond (foto). De dader reed na het schieten snel weg. Kort na het schietincident werd het voertuig gesignaleerd in de Jowjowstraat te Ramgoelam en in het belang van het onderzoek in beslag genomen door de politie.

Voor de slachtoffers, die met een ambulance naar het ziekenhuis moesten, is het nog een raadsel waarom op hun werd geschoten. Een van de mannen zegt tegen Times dat hij samen met zijn broer op de plaats waar het gebeurde was om bier te kopen. Hij hoorde op een gegeven moment schoten en werd geraakt, maar kon zien dat de schutter in een personenauto zat.

De man die zich meldde is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.