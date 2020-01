Boze verslaafde tiener brengt oudere broer steekverwondingen toe

De politie in Suriname heeft maandag een 16-jarige drugsgebruiker aangehouden nadat hij z’n oudere broer steekverwondingen had toegebracht. Dat meldt de Surinaamse politie zojuist. Het gaat om de 16-jarige S.K. die in de avond van maandag 6 januari aangehouden werd door de politie van het bureau Flora. Hij wordt onder andere verdacht van zware mishandeling.

De wetsdienaren deden een woonadres in de Ormosiastraat aan na de melding van een steekpartij. Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat S.K. drugsgebruiker is. Op die bewuste maandagavond wilde S.K. met de auto van zijn oudere broer weg rijden wat hem niet gelukt is omdat zijn broer dat wist te voorkomen. S.K. werd boos en bedreigde zijn broer dat hij hem zou dood steken.

Op een bepaald moment bewapende S.K. zich met een scherp voorwerp en viel zijn oudere broer daarmee aan die op een bed lag. S.K. bracht zijn broer twee steekverwondingen toe namelijk in zijn bovenlichaam en in zijn boven been. De broer wist te voorkomen dat hij nog meer steekverwondingen opliep door een kussen te gebruiken om de aanvallen van S.K. af te weren.

Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid overgebracht naar het ziekenhuis om medische hulp te krijgen. Na behandeling mocht hij weer naar huis meldt de politie.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is S.K. door de politie in verzekering gesteld en opgesloten in het Jeugdcellenhuis. De afdeling Jeugdzaken is belast met het verder onderzoek van deze zaak.