Onrust gaande te Sunny Point na schietpartij en brandstichting

Er is momenteel onrust gaande aan Soemintrastraat te Sunny Point in Suriname. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gebeuren is begonnen met een schietincident. Een jongen en een meisje waren water aan het vullen op de hoek en zijn plotseling beschoten door een jongeman van de buurt met een jachtgeweer.

Na de daad sloeg de verdachte op de vlucht en hebben boze buurtbewoners zijn woning in brand gestoken. Ondertussen was de politie al ter plaatse bezig hem op te sporen. Zijn huis stond open. Hij is niet aangetroffen in de woning. Vermoedelijk houdt de verdachte zich schuil in de omgeving.

De brandweer kreeg de melding van de woningbrand en ging ter plaatse. Ter plaatse aangekomen hebben de boze buurtbewoners een ruit van een brandweervoertuig vernield. De politie ter plaatse vroeg meteen assistentie. Via het Command Center zijn de verschillende Surinaamse speciale politie-eenheden opgeroepen en dirigeren nu naar de locatie.

Beide slachtoffers zijn per ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Het meisje is geraakt in haar borststreek, linkerarm en rechterbeen. De jongen is geraakt in zijn rug en rechterarm. Zo gauw meer bekend is over het voorval wordt het bericht bijgewerkt.