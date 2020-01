Enorme publieke belangstelling bij uitvaart vermoord bejaard echtpaar Saramacca

Het bejaard echtpaar van Javaanse komaf, dat maandagmiddag dood werd aangetroffen op hun woonadres aan de Dr. E. Kochweg te Saramacca, is vanmiddag onder enorme publieke belangstelling naar hun laatste rustplaats gedragen. De 84-jarige Senoet Kartadja en de 83-jarige Painah Paimo zijn begraven op de openbare begraafplaats aan de Sidodadiweg te Groningen.

Naast de grote belangstelling vanuit de samenleving voor de begrafenis van het echtpaar waren naast familie en kennissen ook aanwezig minister Soewarto Moestadja van Arbeid, DNA-lid Naomi Samidin en DR en RR leden van Saramacca.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai van Saramacca had de nabestaanden van het echtpaar ontvangen op zijn kantoor. Bij de ontmoeting was ook Samidin en het Ressortraad van Groningen aanwezig. Zij hadden toen alle steun aan de familie toegezegd en hebben de begrafeniskosten op zich genomen.

Het ontzielde lichaam van de man is maandag dicht naast de woning aangetroffen, terwijl het lijk van de vrouw in de woning is aangetroffen, meldde het Korps Politie Suriname. Beide personen werden met snijwonden aan hun hals aangetroffen. Daarnaast waren er ook andere verwondingen zichtbaar op de lichamen van het echtpaar. Dit zou duidelijk wijzen op een misdrijf, hetgeen de politie bevestigde.

De dubbele moord heeft veel geschokte reacties in de gemeenschap opgeroepen. Voor velen is het niet te bevatten dat seniore Surinaamse burgers op zo een wrede manier zijn afgemaakt.