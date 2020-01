Eigenaar voertuig dodelijke ‘hit and run’ Kwattaweg aangehouden

De politie heeft de 62-jarige Gisham K. aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is de eigenaar van het voertuig die de 18-jarige bromfietser op 13 december aanreed op de Kwattaweg ter hoogte van de munderweg. Het slachtoffer werd daarbij zwaargewond achtergelaten en overleed gisteren in het ziekenhuis.

Volgens verklaring van Gisham bij de politie werd de auto op de dag van de aanrijding bestuurd door een Cubaanse man. Na de aanrijding is deze Cubaan doorgereden, waarna hij het voertuig bezorgde bij het bedrijf waar hij werkzaam was. Daarna is de bestuurder spoorloos verdwenen. De Surinaamse politie werkt aan zijn aanhouding.

De jongeman genaamd Shaquille Pigot werd op vrijdag 13 december om 01.45u in de ochtend van achteren aangereden door een personenauto die een behoorlijke snelheid had. Dat blijkt uit camerabeelden van het ongeval, die de redactie van Waterkant.Net heeft kunnen zien.

Direct na het ongeval werd de bromfietser opgenomen op de afdeling intensive care van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Gisteren rond 12:00u gaf hij de geest. Shaquille is daarmee de derde verkeersdode dit jaar in Suriname tot nu toe.