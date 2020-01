Slachtoffer ‘hit and run’ Kwattaweg in ziekenhuis overleden

Een 18-jarige bromfietser die op 13 december 2019 werd aangereden op de Kwattaweg in Suriname ter hoogte van de Munderweg en daarbij zwaargewond raakte, is maandag overleden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ging om een ‘hit and run‘ ongeval.

De jongeman genaamd Shaquille, werd op vrijdag 13 december om 01.45u in de ochtend van achteren aangereden door een auto die een behoorlijke snelheid had. Dat blijkt uit camerabeelden van het ongeval, die de redactie van Waterkant.Net heeft kunnen zien.

De veroorzaker van het ongeval zou na de aanrijding meten zijn doorgereden en is tot de dag van vandaag niet achterhaald. Direct na het ongeval werd de bromfietser opgenomen op de afdeling intensive care van het ziekenhuis.

Op maandag 6 januari 2020 overleed hij in het ziekenhuis. Shaquille is daarmee de derde verkeersdode dit jaar in Suriname tot nu toe.

Nogmaals bestuurder die SHAQUILE heeft aangereden je bent in beeld auto heb je nog niet betaald carcenter wacht op aflossing. Je ben al in beeld bij gowt2 ben je gestopt je reed door kernkampweg politie camera ie psa en post derde rijweg ie psa ie abra a BROKI. Ete sma e hepi joe dok. Posted by Ramesh Jagesar on Saturday, 21 December 2019