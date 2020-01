Baby te vondeling gelegd bij kerk in Suriname

Een baby is te vondeling gelegd bij een kerk in Suriname. De politie van Geyersvlijt deed na de melding de plek aan voor onderzoek.

Volgens verklaring van kerkgangers was het jongetje nog niet ter plaatse toen zij de kerk binnen stapten om de kerkdienst bij te wonen. Na afloop van de kerkdienst werd het kind nabij de ingang van de kerk aangetroffen.

Het kind is vermoedelijk van het gemengd ras. Het jongetje is voor medische behandeling overgebracht naar de R.G.D. polikliniek te Geyersvlijt, alwaar een arts vast gesteld heeft dat het hem niets mankeert.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken. Informatie met betrekking tot deze zaak mag gedeeld worden met de afdeling in kwestie.