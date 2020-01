Bedrijf produceert 1.000 kg verwerkte Sopropo per dag voor export naar Nederland

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft afgelopen weekend wederom een bezoek gebracht aan het Surinaams bedrijf A.mataw.impex. Gisteren, maandag 6 januari 2020, startte het bedrijf met het produceren van minimaal 1.000 kilogram verwerkte en verpakte sopropo op dagbasis. Het exportbedrijf heeft ingespeeld op het exportverbod van de Europese Unie (EU). Op 17 december vorig jaar heeft Adjay Mataw zijn 1ste bezending gesneden, bevroren en verpakte sopropo geëxporteerd van Suriname naar Nederland.

Tijdens het bezoek van de minister op zondag 5 januari 2020, deed Mataw uit de doeken dat de export van sopropo goed verloopt. Deze sopropo’s komen deels van zijn eigen kweek. Het overige wordt opgekocht bij gecertificeerde boeren; deze zijn dan verzekerd van hun afzet. De sopropo’s worden geteeld volgens de gestelde eisen, waaronder de Goede Agrarische Praktijken (GAP). Het bedrijf heeft voor de verhoogde productie meer mensen in dienst genomen en binnenkort zal het machinepark worden uitgebreid. Er wordt 7 dagen in de week gewerkt om het gestelde streven te behalen.

“Er is een grote vraag naar de verpakte sopropo. We zijn momenteel op een punt beland dat er investeringen moeten worden gepleegd”, aldus Mataw. Hij streeft ernaar om een container van 40 Feet met de verwerkte sopropo’s te exporteren naar de EU om zodoende de grote vraag te kunnen voorzien. De mogelijkheid wordt nu bekeken om op dezelfde manier van verwerkt-verpakt en bevroren van andersoortige groente over te gaan. Dit zal tot gevolg hebben dat meer boeren hun producten kunnen afzetten met als gevolg meer werkgelegenheid.

Minister Parmessar was onder de indruk en gaf aan dat dit Surinaams bedrijf een prachtig voorbeeld is. ‘Zij speelt in op maatregelen door middel van innovatie; bij de pakken neerzitten en klagen levert niets op’, stelde de bewindsman. Verder benadrukte de bewindsman dat de jonge ondernemers de boodschap hebben begrepen en nu een inhaalslag maken om goed te boeren. Het ministerie zal hen daarom alle ondersteuning bieden.