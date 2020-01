Samensmelting SWM en DWV voor betere watervoorziening landelijk

Om de watervoorziening en de kwaliteit van drinkwater landelijk op peil te houden en waar nodig op peil te brengen, zullen de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) en de Dienst Watervoorziening (DWV) samensmelten. Het samensmelten van deze twee bedrijven heeft als voornamelijk doel het leveren van dezelfde kwaliteit water in alle districten. Dit is een van de top 3 prioriteiten van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Deze informatie deelt NH-minister Sergio Akiemboto in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

“De samensmelting is noodzakelijk, omdat wij de mening zijn toegedaan dat het effectiever aanpakken van de drinkwatervoorziening ietwat meer aandacht vereist. Het kan niet zo zijn dat SWM haar watervoorziening op een bepaald niveau is en de samenleving in Paramaribo van kwalitatief drinkwater water voorziet en het achterland dat ontbeert”, aldus Akiemboto

Tijdens het gesprek gaat de bewindsman in op de top 3 prioriteiten die vastgesteld zijn op het beleidsgebied water, die zullen resulteren in het realiseren van de doelen van het ministerie. Een andere prioriteit is volgens de minister de aanname van de waterwetten. Bij zijn aantreden als minister in 2019, heeft hij geconstateerd dat er reeds voorwerk was gedaan, maar dat er heel wat tekortkomingen waren. Die wetten zijn teruggenomen en gecorrigeerd. Ze moeten gepresenteerd worden aan de raad van ministers om vervolgens hun weg te vinden naar de staatsraad en vervolgens De Nationale Assemblee voor goedkeuring.

Ook wordt meegenomen de aanpak van de infrastructuur van drinkwatervoorziening in het binnenland van Suriname, waarin de afgelopen jaren minder is geïnvesteerd, zegt de bewindsman. “De bedoeling is om deze up te graden en die naar het gewenst niveau te brengen.”