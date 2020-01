ABOP-voorzitter Brunswijk: ‘Overname dam liever vandaag dan morgen’

“Toen ik de uitleg kreeg dat we maandelijks miljoenen moeten betalen aan de Suralco, heb ik gezegd dat we de dam liever vandaag dan morgen overnemen”. Zo reageert Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) na de informatiesessie met president Desiré Bouterse.

Het staatshoofd heeft namelijk nadat de Afobaka stuwdam op 31 december 2019 officieel in Surinaamse handen kwam, besloten politieke partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd en andere groeperingen in de samenleving diepgaand te informeren over het proces van begin tot eind en het natraject. Brunswijk was bij deze gelegenheid vergezeld van ondervoorzitter Marinus Cambiel.

De politieke partijen zijn per brief uitgenodigd en Brunswijk toonde zich ingenomen met het feit dat het staatshoofd besloten heeft deze organisaties te informeren. Hij benadrukt volledig achter de overname van de dam te staan. “Ik ben heel blij dat wij de dam hebben gehad. Het is nu in Surinaamse handen, het is nu onze eigen dam geworden nu.”

De ABOP-voorzitter benadrukt dat energie de basis is voor ontwikkeling en dat de bevolking hiermee beter bereikt kan worden. Belangrijk is volgens de partijvoorzitter, dat mensen niet wisten dat Suriname elke maand miljoenen moet betalen aan Suralco. “Dat wist ik niet en pas toen de discussie er was in het parlement, hebben die mensen ons uitgelegd dat elk jaar dat we langer wachten om de dam over te nemen, wij geld verliezen en miljoenen betalen.”

“We zijn nu vrij van betalen,” ging Brunswijk verder verwijzende naar het gegeven dat de Surinaamse overheid bij overname van de dam een bedrag van US$ 111 miljoen heeft overgemaakt aan Alcoa. De politicus zegt dat hij danwel in de oppositie zit, maar zich nationaal opstelt, wanneer iets een nationaal karakter heeft. Hij meent dat de regering nu een zodanig plan moet maken over het beheer van de dam door Suriname.

Brunswijk benadrukt dat er ten aanzien van de stroomprijs vooral aan de sociaal zwakkeren gedacht moet worden, hetgeen de president volgens hem ook heeft beaamd. De realiteit is, aldus de ABOP-voorzitter, dat Suriname in vergelijking met andere landen ver beneden de kostprijs per kilowattuur zit. Brunswijk: “Suriname zit aan de lage kant en natuurlijk gaat de regering haar eigen maatregelen moeten treffen rekening houdende hoe met de sociaal zwakkeren om te gaan.”