Politie Suriname houdt 18-jarige voortvluchtige straatrover aan

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen week de 18-jarige voortvluchtige Jason v.d. W. op zijn woonadres aangehouden. De jongeman is een bekende van de politie.

Begin november pleegde hij samen met zijn 22-jarige kompaan Shaquille R., een beroving aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo. Bij die gelegenheid beroofden zij een vrouw van onder andere haar tas en haar iPhone.

Jason heeft een volmondige bekentenis afgelegd. Shaquille was eerder aan aangehouden en in verzekering gesteld voor dezelfde beroving. De 18-jarige is hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de Surinaamse politie.

Het RBTP hield vorige week ook de 37-jarige Milton W. aan de Borretstraat aan. Hij moet bij een autoinbraak een damestas inhoudende onder andere geld en zaktelefoons hebben gestolen. Het strafbaar feit vond plaats begin december toen het voertuig langs de Kwattaweg geparkeerd stond.