Felle brand Molenpad ontdekt door groep Nederlandse vrouwen in Suriname

De felle brand die gisteren op oudjaarsdag heeft gewoed op de kruising van het Molenpad en de Zwartenhovenbrugstraat, is om 22.43u ontdekt door een groep Nederlandse vrouwen in Suriname. De groep reed in een taxi langs het huis toen de vrouwen een oranje gloed zagen bij het raam, zoals op onderstaande foto te zien is.

Dat vertelt een van de vrouwen vandaag aan de redactie van Waterkant.Net. Ze besloten om direct te stoppen bij het gebouw. “We hebben de mensen die beneden aan het kaarten waren gealarmeerd dat er brand was en toen zijn zij direct naar het brandende huis gegaan om de mensen op de eerste verdieping te waarschuwen” aldus de vrouw.

Na gealarmeerd te zijn hebben bewoners een hondje naar beneden gegooid en konden twee personen met behulp van een ladder naar beneden komen. Daarnaast hebben ze een gascilinder kunnen verwijderen uit het huis.

Ook de brandweer werd meteen gebeld door de vrouw, maar in eerste instantie zonder resultaat. “De algemene nummers van de alarmcentrale namen niet op, dus heb een ander nummer van de politie gebeld en die gaven aan niets te kunnen doen”. Uiteindelijk was de brandweer wel met vijf brandweerwagens ter plaatse om het vuur onder controle te kunnen krijgen.

Het vuur greep snel om zich heen, tussen de beide door de vrouw genomen foto’s in (hieronder bij het opmerken van de brand en boven toen de boel in lichterlaaie stond) zit een tijd van 9 minuten. Om niemand voor de voeten te lopen hebben de vrouwen de plek verlaten toen de hulpverlening op gang kwam.

Uiteindelijk zijn alle twee panden afgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Dit zagen de vrouwen toen zij langsreden.

De situatie de volgende dag op nieuwjaarsdag.