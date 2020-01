Man met vuistvuurwapen aangehouden na mishandelen vriendin

De politie van het bureau Santo Dorp heeft afgelopen zondag de 25-jarige Raoel P. aangehouden. Dit nadat er via het Command Centre melding gemaakt werd dat een vrouw werd mishandeld door een manspersoon, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie deed de plek aan voor onderzoek en trof de manspersoon aan. Bij navraag bleek het te gaan om de 25-jarige Raoel P. zijnde de vriend van de vrouw. De verdachte bleek ook nog een vuistvuurwapen in zijn bezit te hebben, aldus de Surinaamse politie.

Raoul werd terstond aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het vuistvuurwapen, welke hij illegaal in zijn bezit had, werd in beslag genomen. Volgens zijn verklaring is het wapen van een vriend van hem.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de geweldenaar ingesloten. De politie onderzoekt deze zaak verder.