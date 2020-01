KLS cake schiet verkeerd af en vernield meer dan 10 woningen Ramlakhanstraat

Drama gisteravond rond 22.00u aan de Ramlakhanstraat te Kwatta. Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant.Net dat een groot formaat KLS cake die op straat afgestoken werd door familie K. niet de lucht in ging, maar richting woningen.

Volgens rapportage tot op dit moment zijn daarbij 14 woningen en een personenauto vernield. Drie woningen hebben aanzienlijke brandschade opgelopen. Een jongen van 10 jaar raakte ook gewond door het voorval. Zijn verwondingen waren tot het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk.

Uit paniek renden de bewoners die in hun huis of op het erf waren op straat. De Surinaamse politie zal later op de dag wederom de plaats aandoen voor het verdere onderzoek.

Zo gauw meer bekend is over het voorval wordt het bericht aangevuld.