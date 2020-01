20-jarig verkeersslachtoffer vermoedelijk door verdrinking om het leven gekomen

De vrouw die gisteren op oudjaarsdag om het leven kwam, bij een aanrijding die plaatsvond tussen een personenauto en een pick-up op de kruising van de Leonardo Da Vinci- en de Picassostraat, is vermoedelijk verdronken.

Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Het gaat volgens de politie om de 20-jarige mede inzittende Palmerim De Mesquita. Zij zat samen met de 52-jarige autobestuurder I.R in een personenauto en reden over de Picassostraat.

Deze bestuurder van de personenauto heeft verzuimd voorrang te verlenen aan de 35-jarige pick-up bestuurder J.J. die over de Leonardo Da Vincistraat reed. Hierdoor ontstond een aanrijding waardoor beide voertuigen in de trens terecht kwamen.

Palmerim overleed ter plaatse. Het vermoeden bestaat dat zij door verdrinking is omgekomen. Dat bleek nadat de ingeschakelde arts de dood officieel had vastgesteld. De bestuurder van de personenauto is per ontboden ambulance afgevoerd, terwijl de pick-up bestuurder met de schrik vrijkwam.

Het ontzielde lichaam van Palmerim is in overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen.