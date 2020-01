VIDEO: Grote brand aan het Molenpad in Suriname

Momenteel woedt er een grote brand aan het Molenpad in Paramaribo. Op de eerste beelden die Waterkant.Net binnen kreeg is te zien dat het gaat om een heftige brand. Het vuur slaat om zich heen.

De redactie van Waterkant verneemt dat het vuur rond 23.00u op oudjaarsdag is ontstaan. Volgens de eerste berichten zouden een Suribet winkel en een supermarkt afgebrand zijn, maar dat is nog niet bevestigd.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de brand is ontstaan. Later meer.

Bekijk hier een filmpje van de brand: