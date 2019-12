Filmpje van Nederlander die anaconda in Suriname vastpakt flink gedeeld

Onderstaand filmpje, waarin te zien is dat een Nederlander in Suriname een flinke anaconda vastpakt, is deze week flink gedeeld op social media. Veel mensen hebben de beelden met verbazing zitten aanschouwen. Wat ze niet weten is dat de Nederlander in kwestie een professional is op het gebied van de studie der reptielen en amfibieën.

Het gaat om Dick Lock, tourguide bij SU4You en Fred Ecotours, gespecialiseerd in herpetologische tours. Dick is daarnaast ook verbonden aan Herping Suriname, een team van jonge mensen die krachten bundelen om ecotoerisme in Suriname te stimuleren. Herping staat voor het zoeken naar amfibieën of reptielen en er is geen betere plek om dit te doen dan in Suriname.

De beelden werden vorige week vrijdag gemaakt toen de tourguide met een groep op weg was naar het Surinaamse binnenland via de Suriname rivier. “Na ongeveer 3 uur op de boot zag een van de gasten een enorme anaconda van minstens 6 meter op een rots langs de rivier! Na een paar foto’s vluchtte het snel tussen de rotsen en terug het water in. Dit is al een geweldige ervaring en een persoonlijk record” luidt het verslag van Herping Suriname.

“Maar amper 10 minuten later zagen we er nog een op een rots. Een van ongeveer 5,5 meter! geven. Ondanks dat we het niet helemaal gemakkelijk voor ons hebben gemaakt, heeft het nooit geprobeerd uit te halen of te sissen. Wat een ongelofelijk dier”. De slang werd met medewerking van twee andere door Dick vastgepakt (foto).

Het dier werd van dichtbij bekeken en er werden enkele foto’s gemaakt. Uiteraard werd de anaconda daarna weer netjes vrijgelaten. Kijk voor meer informatie over Herping Suriname ook hier op hun Facebook pagina. Een deel van de film zie je hieronder: