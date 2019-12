Twee mannen werkzaam op haven aangehouden in drugszaak 855 kg cocaïne

In de zaak waarbij afgelopen vrijdag 855 kilo cocaïne werd onderschept in een container op de Jules Sedney Haven, zijn er nog twee mensen aangehouden. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) zondag.

Volgens de krant gaat het om twee mannen die werkzaam zijn op het havencomplex. In verband met deze vangst was de 25-jarige Marlon T. reeds aangehouden en in verzekering gesteld.

Vrijdag ontdekte de Narcotica Brigade, in samenwerking met de Port Controle Unit van de Jules Sedney Haven, de Narcotic Intelligence Unit en de Honden Brigade 855 kilogram cocaïne aan de bovenzijde van een vriescontainer op de haven.

De container was voorzien van een dubbele bovenzijde waardoor het mogelijk was om de drugs tussen de originele en de valse bovenzijde te verstoppen.