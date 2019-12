Bij graafwerkzaamheden in het ressort Uitvlugt is men vanmiddag gestuit op een explosief. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het moet gaan om een handgranaat even groot als een vuist, met de pin er nog in.

Het explosief, dat aan de bovenkant verroest is, werd aangetroffen bij het graven om buizen aan te leggen. De Surinaamse politie is inmiddels ter plekke.

Er wordt geen risico genomen en daarom wordt de bombsquad in stelling gebracht.