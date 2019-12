VHP viert kerst met senioren burgers en dak- en thuislozen

Op zaterdagmiddag 21 december hield de VHP in het partij centrum, de olifant een kerstviering met ruim 300 senioren burgers en dak- en thuislozen. “Wij hebben als partij getracht onze burgers een onvergetelijke dag te bezorgen. Alle rassen met verschillende geloof en culturen waren bij elkaar, het was een echte bloementuin” aldus de VHP in Suriname.

Het thema van deze viering was the Bundle of Joy! VHP voorzitter Chan Santokhi, benadrukte in zijn speech dat de VHP elk jaar kerst viert omdat zij zich als partij betrokken voelt met alle Surinamers, met alle religiën, met alle culturen en met elke burger in dit land.

“Rond kerst hebben we altijd een prettig gevoel want je voelt de energie van masra gado. Sommige mensen hebben het goed maar er zijn heel wat mensen die het niet meer zien zitten in Suriname, ze dreigen de hoop op te geven omdat ze niet weten hoe ze de dag van morgen gaan uitkomen.

Kerstfeest is een belangrijk moment om de mensen die het niet breed hebben te helpen, hun de ondersteuning te geven, hun liefde te geven, hun aandacht te geven en hun de hoop te geven dat er betere tijden komen” aldus de partij.