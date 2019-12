Morgen uitspraak in zaak in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname

De Nederlandse rechtbank doet morgen, dinsdag 24 december 2019, uitspraak in de zaak waarbij 19,5 miljoen euro uit Suriname vorig jaar april op Schiphol in beslag werd genomen. De Centrale Bank van Suriname en drie commerciële banken: Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank eisen de miljoenen terug

Het geld was vanuit Paramaribo via Schiphol op weg naar Hongkong om te worden omgewisseld. Het OM vindt de geldzending verdacht en verdenkt de banken van witwassen, mogelijk van geld uit cocaïnesmokkel.

Tijdens de vorige zitting had de rechtbank het OM en de banken gevraagd te proberen om alsnog samen tot een overeenstemming over het beslag te komen. Dat is niet gelukt vandaar dat nu de uitspraak van de rechtbank wordt afgewacht.

Het grootste aandeel, ruim 10 miljoen euro behoorde de Hakrinbank toe. Die is ervan overtuigd dat de rechterlijke uitspraak in het voordeel van de Surinaamse partij beslecht zal worden.