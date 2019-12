VIDEO: Kleine personenwagen geheel afgebrand in Suriname

In Suriname is een kleine personenwagen vanmorgen vroeg geheel afgebrand aan de J.F. Kennedyweg. De redactie van Waterkant verneemt dat de melding van brand rond 06.15u bij het Command Center binnen kwam.

Een eenheid van het Korps Brandweer Suriname rukte daarna meten uit voor de brand. Bij aankomst van de Surinaamse brandweer was bijkans het geheel voertuig reeds verwoest door brand. Er kon niet veel meer gedaan worden dan nablussen.

Het vermoeden bestaat dat het vuur is ontstaan door een kleine kortsluiting in de Toyota Vitz. Het vuur begon in de motorruimte en sloeg daarna snel over.

Een lid van de Facebook groep Verkeers Updates Su, Shivan, plaatste dit filmpje online: