Al 100.000 bezoekers voor De Grote Suriname-tentoonstelling

Vandaag, maandag 23 december, verwacht De Nieuwe Kerk Amsterdam de 100.000ste bezoeker in De Grote Suriname-tentoonstelling. Daarmee is het de best bezochte tentoonstelling van De Nieuwe Kerk in de afgelopen tien jaar. Er komt een zeer divers publiek op af, jong en oud, met of zonder Surinaamse achtergrond.

Het land en zijn geschiedenis zijn lang onderbelicht gebleven, ook in de schoolboeken. Mede daardoor willen velen meer te weten komen over het land, de bewoners en het gedeelde verleden met Nederland.

Naast de tentoonstelling die de bezoeker meeneemt in het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden, biedt De Nieuwe Kerk De Suriname Monologen, de bijzondere reeks theaterproducties over bekende kopstukken uit de recente Surinaamse geschiedenis.

De monologen, onder andere over Johan Ferrier, Anton de Kom, Nola Hatterman en Desi Bouterse, worden net als de tentoonstelling zelf goed ontvangen door publiek en pers.