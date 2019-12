Extra controles politie Suriname; foutparkeerders gewaarschuwd

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag gemeld dat ze de komende dagen, naar de jaarwisseling toe, haar controle werkzaamheden zal opvoeren. Op verschillende locaties zullen verkeers- en algemene veiligheidscontroles gehouden worden, aldus de politie.

Tegen foutparkeerders zal streng worden opgetreden. Vooral zij die in- of uitritten, kruisingsvlakken of doorbraken bezet houden of bovenop een brandput hun voertuig gaan parkeren.

Indien nodig zal het voertuig weggesleept worden naar een plaats van berging. De kosten die daarmee gepaard gaan zullen door de overtreder betaalt moeten worden meldt de politie.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd om extra waakzaam te zijn en geen onnodige risico’s te nemen in het verkeer en waar mogelijk de stadsdrukte te vermijden.