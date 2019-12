Gelegenheid tot afscheid nemen van Onkel Seedo in Nederland

Op dinsdag 10 december jl. overleed de bekende zanger Onkel Seedo in Glasgow, Schotland. Hij zou vorig week donderdag 19 december in Schotland begraven worden, maar op 17 december werd bekend dat hij toch in Suriname wordt begraven.

Zijn stoffelijk overschot wordt naar Suriname overgebracht via Nederland. Voor de familie, vrienden en fans in Nederland is er gelegenheid tot afscheid nemen van Onkel Seedo op donderdag 26 december. Dit kan van 17.00u Р19.00u in de aula van Mortuarium Schiphol, Jan Plezierweg 3.

Onkel zal daarna op vrijdag 27 december naar Suriname vertrekken, waar hij naar eigen wens zal worden begraven.

Vorige week donderdag konden de familie, vrienden en fans in Schotland ook al de laatste eer aan de artiest bewijzen.