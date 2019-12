Derde groep houtexporteurs getraind in verantwoord gebruik van Aluminiumfosfide

Een derde groep houtexporteurs in Suriname is eerder deze week getraind in verantwoord gebruik van pesticiden. De houtexporteurs kregen gedurende 2 dagen belangrijke informatie dat van belang is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het vooraf bespuiten van te exporteren hout met Aluminiumfosfide.

Het doel van deze training is het verhogen van de bewustwording en de gevolgen van het onverantwoord gebruik van pesticiden. De nadruk wordt gelegd op het verantwoord gebruik van de pesticide soort Aluminium Fosfide. Deze training wordt voor niet Nederlandsprekende gehouden en dus in het Engels verzorgd. In deze branche zijn er tal van Chinezen en Indiërs.

De training werd verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV. De afdeling Bestrijdingsmiddelen valt onder het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. Deze afdeling is nog steeds bezig met haar bewustwordingscampagne over het verantwoord gebruik van pesticide.

Aan verschillende groepen zijn informatiesessies gehouden of zijn actoren in de verschillende branches getraind geworden. Het beste alternatief is om geen pesticide te gebruiken. Handmatige of machinale (onderhouds)aanpak, plantaardige insectenwerende middelen zelf maken van onder andere peper en knoflook en het gebruik van bio-pesticide; dit zijn alternatieven die milieu- en mensvriendelijk zijn.

Het ministerie van LVV heeft een faciliterende rol om de gemeenschap te ondersteunen om te komen tot duurzame ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname. Van belang is dat het ministerie zich committeert om vooral de Surinaamse private sector te ondersteunen om te voldoen aan de verschillende internationale voorwaarden om zo te kunnen blijven exporteren, meldt LVV.