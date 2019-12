Zorginstellingen ontvangen voor kerst pakket van First Lady

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft in aanloop naar de kerstdagen pakketten gedoneerd aan zorginstellingen. De overhandiging van de pakketten heeft vrijdag plaatsgevonden op het terrein van Shen Long Company N.V., het bedrijf dat de donaties beschikbaar heeft gesteld. De pakketten bestaan uit onder andere; toiletpapier, servetten, kookolie, drank en wegwerpluiers. In totaal zijn vijftien Surinaamse zorginstellingen in aanmerking gekomen voor een pakket.

Bedrijfsmanager Xie Da van Shen Long Company N.V., zegt dat zijn bedrijf al enkele jaren er alles aan doet om ondanks de economische en financiële uitdagingen, mensen die behoeftig zijn te gedenken. Het komend jaar belooft hij ook andere bedrijven te zullen benaderen om het project te ondersteunen, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden.

De First Lady roept andere bedrijven om ook sociale projecten te ondersteunen of te initiëren en hiermee een bijdrage te leveren aan het verlichten van de noden van sociaal zwakkeren. “Wij zijn elke keer weer blij, dat Shen Long Company ondanks de uitdagende economische situatie spullen aan ons doneert”, zegt Sussane Dekkers, directeur van Stichting Unu Pikin. Ze noemt dit een extra steun voor haar instelling, die goed gebruikt zal worden.

“Wij zijn er ontzettend dankbaar voor en zullen deze geste goed gebruiken voor onze seniore burgers om hen te verwennen”, zegt Hetty Selvin, welzijnsmedewerker van Libi Makandra. Danielle Lynch, directeur van Dani Care, is ook ingenomen met de geste voor haar organisatie. Zij juicht elk initiatief toe die moet leiden dat de situatie van ouderen in Suriname verbeteren.