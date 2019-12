PASSION brengt mini ep uit speciaal voor de koude dagen

Speciaal voor de feestdagen brengen de heren van de bekende muziekformatie PASSION een mini ep uit getiteld Babymakin’ Music. De eerste single is al uit en heet ‘Alleen Maar Jou’. Het nummer heeft invloeden van de Amerikaanse R&B artiest Pink Sweats en is geproduceerd door niemand anders dan Mr. Jetfly.

“Speciaal voor de koude dagen hebben we love songs van vroeger en nu in ons eigen jasje gestoken. Elk lied neemt je mee naar die tijd en geeft je het gevoel om te dansen” aldus Alvin, een van de voorzangers van PASSION.

De groep bestaat in 2020 vijf jaar en dat zal groots gevierd worden, zowel in Nederland als in Suriname. “Het komend jaar gaan we ook veel eigen muziek uitbrengen, dus hou ons in de gaten” aldus de zanger.

De mini ep getiteld Babymakin’ Music is hier te streamen via Spotify. Bekijk de videoclip van ‘Alleen Maar Jou’ hieronder. Wil je PASSION live meemaken check dan de Owru Yari Warming-Up party op zaterdag 28 december in Rijswijk.

