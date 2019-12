Man aangehouden nadat hij spacecake bracht voor zus in cellenhuis

De 29-jarige Keersten K. is op woensdag 11 december aangehouden door de politie van Geyersvlijt voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Dit nadat hij tijdens arrestatiebezoek, voeding voor zijn opgesloten zus had aangeboden met daarin een stuk spacecake van 4,5 gram.

Tijdens controle ontdekte de Surinaamse politie de cake in de arrestantenvoeding die Keersten voor zijn zus had meegenomen. Zijn zus is opgesloten in het vrouwen cellenhuis verbonden aan het politiebureau.

De cake is in beslag genomen en Keersten is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de politie opgesloten. Spacecake is een koek waarin drugs verwerkt is. Meestal betreft het marihuana.