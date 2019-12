NDP-Blauwgrond verstrekt 1000 kerstpakketten

De subafdeling van de Nationale Democratische Partij (NDP) Blauwgrond verstrekt dit jaar 1000 kerstpakketten. Vanmorgen is een deel overhandigd en de rest wordt morgen verstrekt.

De afgelopen periode zijn de personen in Suriname die in aanmerking kunnen komen voor een pakket geregistreerd.

Maandag vieren de Surinaamse structuren van Blauwgrond het kerstfeest. De leiding van Blauwgrond geeft in een reactie aan dat na het harde werk het goed is om te ontspannen. Na de feestdagen gaan we verder met het werk laat een coördinator weten.