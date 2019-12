President Centrale Bank van Suriname rondt nog een studie af

Centrale Bankpresident, Robert van Trikt, heeft afgelopen donderdag 19 december, zijn studie ‘International Executive Master of Finance and Control’ afgerond aan de Maastricht University School of Business in Nederland. Hij verdedigde met succes zijn scriptie met als titel “How To Manage Strategic Control of Conglomerates In Developing Countries”, Case study by: drs. R. van Trikt RA MSc.

De Bankpresident is een groot voorstander van scholing en stimuleert en motiveert zo een ieder om zich steeds verder te scholen. Met het afronden van zijn studie geeft hij inhoud aan de leuze die hij zelf hoog in zijn vaandel draagt, “lead by example”.

De International Executive Master of Finance and Control (MSc & RC) is overigens niet de eerste titel die de Bankpresident op zak heeft. Zijn bachelor Economie aan de Rotterdamse School of Applied Sciences rondde hij af alsook zijn Masterstudie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Robert van Trikt studeerde vervolgens af met een MSc in Accounting aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en als International Executive Master Financial Control / Register Controller aan de Universiteit van Maastricht, waarna hij de Master Class Controllership aan de Fudan University in Shanghai, China (2013) voltooide.