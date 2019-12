Vermoedelijke leider Braziliaanse roversbende in Suriname aangehouden

De Surinaamse autoriteiten hebben afgelopen vrijdag de vermoedelijke leider van een Braziliaanse roversbende in Suriname aangehouden. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Volgens de krant was de bende recentelijk verantwoordelijk voor enkele brute berovingen in het achterland in Oost-Suriname.

De man zou tijdens een gezamenlijke operatie van militairen en politieagenten zijn aangehouden, nadat hij in een winkel door omstanders herkend zou zijn als een van de rovers van de berovingen schrijft dWT zaterdag. Bij de aanhouding is een zwaar vuurwapen in beslag genomen.

Bij één van die berovingen in een goudkamp in het Lawa gebied werd vorige maand een lid van de Counter Terrorism Unit (CTU) dodelijk geraakt. Bij een andere overval op een goudconcessie van Ronnie Brunswijk werden twee mannen doodgeschoten.

De Surinaamse politie heeft een aanhouding bevestigd maar wil in verband met het onderzoek geen nadere informatie geven om wie het allemaal gaat. Dit om te voorkomen dat andere tactieken door de criminelen worden uitgewerkt, schrijft de kant.